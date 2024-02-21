Турецкий актёр Бурак Озчивит исполнил "Калинку-малинку" в "Крокус Сити Холле" в Москве

Турецкому актёру Бураку Озчивиту подарили в Москве матрёшку и ушанку

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит познакомился с русскими традициями в Москве.

Фото: Инстаграм Бурака Озчивита

Кумир любителей турецких сериалов стал специальным гостем концерта в московском "Крокус Сити Холле".

Ведущий вечера Вячеслав Макаров спел с артистом песню "Калинка-малинка", подарил Бураку матрёшку и шапку-ушанку.

Бурак Озчивит знаком российскому зрителю по таким известным сериалам, как "Чёрная любовь", "Великолепный век", "Королёк птичка певчая".

Турецкий актёр посетит также Санкт-Петербург, где порадует поклонников главными саундтреками сериалов, в которых он снимался.

Ранее сообщалось, что Бурака Озчивита встретили в Москве хлебом-солью.