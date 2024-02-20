Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит прибыл в Россию и заселился в московском отеле

Известного турецкого актёра Бурака Озчивита заметили в Москве.
В Сети появились кадры, на которых поклонники узнали звезду турецких сериалов Бурака Озчивита. На видео он заходит в отель, где на входе его встречают девушки с русских сарафанах с песнями и плясками.
Русские красавицы исполнили в честь дорого гостя песню "Смуглянка".
Бурак по русской традиции гостеприимства отведал хлеб и соль и даже выпил предложенный ему напиток.
СМИ сообщают, что Бурак прибыл на фестиваль в Сочи "Сириус".
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.