Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит прибыл в Россию и заселился в московском отеле

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит прибыл в Россию

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известного турецкого актёра Бурака Озчивита заметили в Москве.

Фото: Инстаграм Бурака Озчивита

В Сети появились кадры, на которых поклонники узнали звезду турецких сериалов Бурака Озчивита. На видео он заходит в отель, где на входе его встречают девушки с русских сарафанах с песнями и плясками.

Русские красавицы исполнили в честь дорого гостя песню "Смуглянка".

Бурак по русской традиции гостеприимства отведал хлеб и соль и даже выпил предложенный ему напиток.

СМИ сообщают, что Бурак прибыл на фестиваль в Сочи "Сириус".