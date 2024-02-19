Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о ревности со стороны Волочковой

Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что вызвал зависть у Волочковой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, как заставил ревновать Анастасию Волочкову.

Фото: ВК-аккаунт Андрея Григорьева-Аполлонова

Рыжий из "Иванушек" стал гостем программы Павла Воли "Шоу Воли". Ведущего восхитило то, как артист делает шпагат в воздухе, перебрасывая ногу через коллег по сцене.

Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что однажды отправил видео со шпагатом балерине Волочковой, чтобы похвастаться шикарной растяжкой.

"Она говорит, что я, конечно, тебя понимаю, у тебя неплохая растяжка, но ты не забывай, что я в книге рекордов за самый крутой шпагат. Настя, да я рад за тебя солнышко. Короче, он приревновала, прикинь, к шпагату", — рассказал звезда "Иванушек".

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что её выступление в Москве сорвалось из-за пожара.