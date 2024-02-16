Волочкова рассказала о пожаре в концертном зале перед её выступлением: "Случилась беда"

Волочкова рассказала, что пожар помешал ей выступить со своим шоу в Москве

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала, что за пару дней до её концерта под названием "Одержимость" сгорел концертный зал в центре Москвы.

Фото: Вк-аккакунт Волочковой

Экс-прима Большого театра поведала, что пожар уничтожил концертный зал "Мир" в Москве, где она должна была выступать со своим шоу.

"Случилась беда. Ночью произошёл пожар в этом любимом мною зале…Искренне сопереживаю о случившемся" — написала балерина в своём Инстаграм*.

Она рассказала, что на своё выступление бесплатно пригласила многодетные семьи и участников СВО.

Волочкова надеется, что сумеет найти новую площадку для своего выступления к 25 февраля.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась о своей любви к певцу Прохору Шаляпину.

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