Волочкова рассказала о пожаре в концертном зале перед её выступлением: "Случилась беда"

Анастасия Волочкова рассказала, что за пару дней до её концерта под названием "Одержимость" сгорел концертный зал в центре Москвы.
Экс-прима Большого театра поведала, что пожар уничтожил концертный зал "Мир" в Москве, где она должна была выступать со своим шоу.
"Случилась беда. Ночью произошёл пожар в этом любимом мною зале…Искренне сопереживаю о случившемся" — написала балерина в своём Инстаграм*.
Она рассказала, что на своё выступление бесплатно пригласила многодетные семьи и участников СВО.
Волочкова надеется, что сумеет найти новую площадку для своего выступления к 25 февраля.
Ранее Анастасия Волочкова высказалась о своей любви к певцу Прохору Шаляпину.
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