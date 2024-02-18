Жене футболиста Роналду обрезали ягодицы на фото в Иране   

Супругу футболиста Криштиану Роналду подвергли беспощадному фотошопу в иранской газете. Жену спротсмена лишили ягодиц.
Иранская газета разместила на своих страницах статью о семье Роналду. Материал сопровождался семейным фото с праздника в честь 39-летия футболиста.
Иранские журналисты использовали фото из социальных сетей спортсмена. Снимок откорректировали по соображениям цензуры, убрав выпуклую часть ягодиц супруги Роналду Джорджины Родригес.
Фотошоп получился очень топорным: ягодицы обрезали самым безобразным способом, изуродовав женщину.
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