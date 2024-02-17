Сергей Лазарев объяснил, за какие комментарии блокирует подписчиков

Сергей Лазарев рассказал, что не терпит националистических высказываний в социальных сетях.
В шоу "Ну-ка, все вместе!" Лазарев раскритиковал тех, кто считает, что победу нужно отдавать только российским артистам.
Лазарев объяснил, что когда его упрекают в том, что он способствует победе на музыкальных конкурсах иностранных артистов из Таджикистана, Кыргызстана или Грузии, он без сожаления отправлет людей с таким мнением в блок.
"Это неправильно и никогда не будет так. У нас международный конкурс", — выразил своё мнение певец.
Ранее Сергей Лазарев решил помочь своей пожилой фантаке из Сыктывкара, которая оказалась в сложной жизненной ситуации.
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