Сергей Лазарев объяснил, за какие комментарии блокирует подписчиков

Сергей Лазарев рассказал, кого без сожаления блокирует в социальных сетях

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, что не терпит националистических высказываний в социальных сетях.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Лазарева

В шоу "Ну-ка, все вместе!" Лазарев раскритиковал тех, кто считает, что победу нужно отдавать только российским артистам.

Лазарев объяснил, что когда его упрекают в том, что он способствует победе на музыкальных конкурсах иностранных артистов из Таджикистана, Кыргызстана или Грузии, он без сожаления отправлет людей с таким мнением в блок.

"Это неправильно и никогда не будет так. У нас международный конкурс", — выразил своё мнение певец.

Ранее Сергей Лазарев решил помочь своей пожилой фантаке из Сыктывкара, которая оказалась в сложной жизненной ситуации.