Ким Кардашьян упрекнула Канье Уэста и его жену за непристойные выходки

Модель Ким Кардашьян обеспокоил откровенный вид новой жены Канье Уэста. Она считает неприемлемым так выглядеть рядом с детьми.
Ким Кардашьян не одобрила выходки Канье Уэста и его супруги Бьянки Ценсори. Она уверена, что детей нужно оберегать от лицезрения полуобнажённой мачехи.
Она призвала Канье Уэста повлиять на супругу и заставить её выбирать более закрытую одежду, когда у них в гостях находятся дети.
Удивлена она и тем, что рэпер позволяет своей жене выходить из дома полуобнажённой.
Ранее Канье Уэст записал клип со своей 10-летей дочкой Норт.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.