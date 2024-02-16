Ким Кардашьян упрекнула Канье Уэста и его жену за непристойные выходки

Ким Кардашьян не одобрила выходки Канье Уэста и его супруги

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Ким Кардашьян обеспокоил откровенный вид новой жены Канье Уэста. Она считает неприемлемым так выглядеть рядом с детьми.

Фото: Инстаграм Кардашьян

Ким Кардашьян не одобрила выходки Канье Уэста и его супруги Бьянки Ценсори. Она уверена, что детей нужно оберегать от лицезрения полуобнажённой мачехи.

Она призвала Канье Уэста повлиять на супругу и заставить её выбирать более закрытую одежду, когда у них в гостях находятся дети.

Удивлена она и тем, что рэпер позволяет своей жене выходить из дома полуобнажённой.

Ранее Канье Уэст записал клип со своей 10-летей дочкой Норт.