Малахов рассказал о непростом характере Сергея Лазарева

Андрей Малахов вспомнил, какие сцены устраивал Сергей Лазарев из-за Анастасии Волочковой.
Андрей Малахов ответил на претензии Сергея Лазарева, который высказал недовольство по поводу того, что телевизионщики стали приглашать на передачи его "диско-бабушку" из Сыктывкара.
Телеведущий вспомнил, что и раньше Лазарев показывал свой непростой характер. Малахов рассказал, что перед участием певца в Евровидении они устроили ему сюрприз, спрятав балерину Анастасию Волочкову в рояль.
Артисту этот сюрприз крайне не понравился. Он требовал вырезать Волочкову из эфира, в противном случае грозил отказаться от участия в Евровидении.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.