Малахов рассказал о непростом характере Сергея Лазарева

Андрей Малахов рассказал о капризах Сергея Лазарева

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Малахов вспомнил, какие сцены устраивал Сергей Лазарев из-за Анастасии Волочковой.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Лазарева

Андрей Малахов ответил на претензии Сергея Лазарева, который высказал недовольство по поводу того, что телевизионщики стали приглашать на передачи его "диско-бабушку" из Сыктывкара.

Телеведущий вспомнил, что и раньше Лазарев показывал свой непростой характер. Малахов рассказал, что перед участием певца в Евровидении они устроили ему сюрприз, спрятав балерину Анастасию Волочкову в рояль.

Артисту этот сюрприз крайне не понравился. Он требовал вырезать Волочкову из эфира, в противном случае грозил отказаться от участия в Евровидении.