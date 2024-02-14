Самойлова поиздевалась над певцом Джиганом в День святого Валентина нелепой фотосессией

Самойлова устроила Джигану трешевые фотосессии в честь Дня влюблённых

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, каким испытаниям подвергла мужа, рэпера Джигана, 14 февраля.

Фото: Инстаграм Самойловой

Накануне Оксана предупредила мужа, что в День святого Валентина его удивит. Блогер не обманула. Она заставила Джигана примерить на себя немыслимые образы для фотосессии.

Самойлова наряжала себя и Джигана в костюмы яичницы и бекона, молока и печенья, Шрека и Фионы. Всё это пара делала под песню из Comedy Club, в которой обыгрываются страдания мужа от неуёмных фантазий жены.

Рэперу не пришлось подключать свои актёрские способности, так как он сыграл самого себя — недовольного мужчину, которого заставляют фотографироваться в странных костюмах.