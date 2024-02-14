Оксана Самойлова показала, каким испытаниям подвергла мужа, рэпера Джигана, 14 февраля.
Накануне Оксана предупредила мужа, что в День святого Валентина его удивит. Блогер не обманула. Она заставила Джигана примерить на себя немыслимые образы для фотосессии.
Самойлова наряжала себя и Джигана в костюмы яичницы и бекона, молока и печенья, Шрека и Фионы. Всё это пара делала под песню из Comedy Club, в которой обыгрываются страдания мужа от неуёмных фантазий жены.
Рэперу не пришлось подключать свои актёрские способности, так как он сыграл самого себя — недовольного мужчину, которого заставляют фотографироваться в странных костюмах.
"Кажется, это и есть любовь", — подписала ролик Самойлова.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.