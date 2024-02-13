Звезда фильма "Холоп" Милош Бикович впервые показал фото новорождённого сына

Милош Бикович показал фото с новорождённым сыном

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сербский актёр Милош Бикович, известный российскому зрителю по главной роли в фильме "Холоп", поделился трогательным фото с сыном.

Фото: Инстаграм Биковича

В начале января 2024 года 35-летний актёр Милош Бикович впервые стал отцом. Сына ему подарила супруга Ивана Малич.

Спустя почти месяц артист опубликовал фото, на котором держит ребёнка на руках. Лицо младенца он закрыл смайликом.

Бикович пока держит в тайне имя мальчика. Поклонники артиста предположили, что ребёнка назовут Стефаном, так как малыш родился в день памяти святого Стефана.

Раннее Певица Монеточка* впервые показала своего новорождённого сына.

*признана Минюстом РФ иностранным агентом.