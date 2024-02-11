Певица Монеточка* впервые показала своего новорождённого сына: "А у тебя что ли два?"

Певица Елизаветы Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, продемонстрировала своего второго ребёнка.
Исполнительница хита "Каждый раз" опубликовала в Инстаграм** фото с маленьким сыном.
"Моему Пете 1 месяц и 1 день, и он просто супер", — написала певица в Инстаграм* под фотографией с малыщом.
Подписчики адресовали маме и ребёнку много тёплых слов.
"Пётр Викторович, мы рады, что вы с нами";
"А у тебя что ли два?";
"Ну он вообще крутяк";
"Миленький милашечка";
"Круто! Такие вы сладкие!", — писали фолловеры под постом певицы.
Осенью 2022 года у Елизаветы родилась дочка Нина от продюсера Виктора Исаева, за которого певица вышла замуж в 2020 году.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом.
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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