Певица Монеточка* впервые показала своего новорождённого сына: "А у тебя что ли два?"

Певица Монеточка* показала своего второго малыша

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Елизаветы Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, продемонстрировала своего второго ребёнка.

Фото: Инстаграм Монеточки

Исполнительница хита "Каждый раз" опубликовала в Инстаграм** фото с маленьким сыном.

"Моему Пете 1 месяц и 1 день, и он просто супер", — написала певица в Инстаграм* под фотографией с малыщом.

Подписчики адресовали маме и ребёнку много тёплых слов.

"Пётр Викторович, мы рады, что вы с нами"; "А у тебя что ли два?"; "Ну он вообще крутяк"; "Миленький милашечка"; "Круто! Такие вы сладкие!", — писали фолловеры под постом певицы.

Осенью 2022 года у Елизаветы родилась дочка Нина от продюсера Виктора Исаева, за которого певица вышла замуж в 2020 году.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.

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