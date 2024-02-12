В Сеть попало фото 19-летней дочери Клаудии Шиффер: ген супермодели

В Сети обсуждают внешность 19-летней дочери модели Клаудии Шиффер

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Интернет-пользователи очарованы 19-летней наследницей Клаудии Шифер.

Фото: Инстаграм Шиффер

В Сеть попало фото 19-летней дочери Клаудии Шиффер Клементины Поппи Де Вер Драммонд.

Поклонники знаменитой модели считают, что дочка унаследовала красоту матери. Они назвали это "геном супермодели".

Клементина — старшая дочь супермодели Германии Клаудии Шифер от британского режиссёра Мэтью Вона. Девушка избегает публичности и лишь иногда выходит в свет с родительницей.

Шиффер, которой сейчас 53 года, в своих интервью рассказывала, что Клементина интересуется модой и иногда заимствует одежду из гардероба звёздной мамы.

Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона появилась на ковровой дорожке премии Грэмми.