В Сеть попало фото 19-летней дочери Клаудии Шиффер: ген супермодели

Интернет-пользователи очарованы 19-летней наследницей Клаудии Шифер.
В Сеть попало фото 19-летней дочери Клаудии Шиффер Клементины Поппи Де Вер Драммонд.
Поклонники знаменитой модели считают, что дочка унаследовала красоту матери. Они назвали это "геном супермодели".
Клементина — старшая дочь супермодели Германии Клаудии Шифер от британского режиссёра Мэтью Вона. Девушка избегает публичности и лишь иногда выходит в свет с родительницей.
Шиффер, которой сейчас 53 года, в своих интервью рассказывала, что Клементина интересуется модой и иногда заимствует одежду из гардероба звёздной мамы.
Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона появилась на ковровой дорожке премии Грэмми.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.