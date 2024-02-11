Известная певица Вика Цыганова, которая в конце декабря упала в обморок на одном из праздничных мероприятий, призналась, что инцидент был частью спектакля.
По ее словам, все было хорошо, и она специально организовала это для создания эффекта. Вика также заявила, что может снова упасть в обморок, если это будет нужно. Об этом сообщает Московский Комсомолец.
Недавно певица появилась на выставке, посвященной возрождению российской культуры, где активно интересовалась экспонатами и участвовала в официальной части мероприятия.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.