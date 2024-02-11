Вика Цыганова обманула своих фанатов: ложь раскрыта

Певица Вика Цыганова удивила признанием: "обморок" на празднике был частью спектакля

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Вика Цыганова, которая в конце декабря упала в обморок на одном из праздничных мероприятий, призналась, что инцидент был частью спектакля.

Фото: wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

По ее словам, все было хорошо, и она специально организовала это для создания эффекта. Вика также заявила, что может снова упасть в обморок, если это будет нужно. Об этом сообщает Московский Комсомолец.

Недавно певица появилась на выставке, посвященной возрождению российской культуры, где активно интересовалась экспонатами и участвовала в официальной части мероприятия.