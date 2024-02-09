Александр Ревва показал трогательный снимок со старшей дочерью: "Моя Алиса"

Александр Ревва поделился совместной фотографией с дочкой Алисой.
Шоумен продолжил серию публикаций, посвящённых своей семье.
Он начал с того, что похвастался своей красавицей женой Анжеликой, с которой сотоит в браке 18 лет. Затем он показал младшую 11-летнюю дочку Амелию, сопроводив фото мелодией из французского фильма "Амели".
Завершает серию семейных снимков совместное фото с 17-летней дочкой Алисой. На фото девочка явно младше своего нынешнего возраста.
"Моя Алиса", — подписал Ревва фото в Инстаграм*.
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