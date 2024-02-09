Александр Ревва показал трогательный снимок со старшей дочерью: "Моя Алиса"

Александр Ревва опубликовал фото с красавицей дочкой Алисой

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Ревва поделился совместной фотографией с дочкой Алисой.

Фото: Инстаграм Реввы

Шоумен продолжил серию публикаций, посвящённых своей семье.

Он начал с того, что похвастался своей красавицей женой Анжеликой, с которой сотоит в браке 18 лет. Затем он показал младшую 11-летнюю дочку Амелию, сопроводив фото мелодией из французского фильма "Амели".

Завершает серию семейных снимков совместное фото с 17-летней дочкой Алисой. На фото девочка явно младше своего нынешнего возраста.

"Моя Алиса", — подписал Ревва фото в Инстаграм*.

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