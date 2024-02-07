Александр Ревва показал фотографию младшей дочки: "Моя Амели"

Александр Ревва опубликовал совместное фото с младшей дочкой.
Шоумен Александр Ревва, известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, разместил в запрещённой социальной сети фото с младшей дочкой.
"Моя Амели", — подписал снимок артист.
Фото он опубликовал с музыкальным сопровождением и мелодией из французского фильма "Амели".
Ревва больше 15 лет состоит в браке с женой по имени Анжелика. Они воспитывают двоих детей — Алису и Амелию (2007 и 2013 годов рождения).
Ранее сообщалось, что Ревва адресовал своей жене трогательные слова.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.