Александр Ревва показал фотографию младшей дочки: "Моя Амели"

Александр Ревва показал младшую дочку

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Ревва опубликовал совместное фото с младшей дочкой.

Фото: Инстаграм Реввы

Шоумен Александр Ревва, известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, разместил в запрещённой социальной сети фото с младшей дочкой.

"Моя Амели", — подписал снимок артист.

Фото он опубликовал с музыкальным сопровождением и мелодией из французского фильма "Амели".

Ревва больше 15 лет состоит в браке с женой по имени Анжелика. Они воспитывают двоих детей — Алису и Амелию (2007 и 2013 годов рождения).

Ранее сообщалось, что Ревва адресовал своей жене трогательные слова.