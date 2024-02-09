Агата Муцениеце перекрасилась из брюнетки в блондинку

Агата Муцениеце кардинально сменила имидж и стала блондикой

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце осветлила волосы и стала блондинкой.

Фото: Инстаграм Агаты Муцениеце

Экс-супруга актёра Павла Прилучного опубликовала в Инстаграм* видео, на котром позирует с осветлёнными волосами под песню со словами "Я ухожу на фриланс. Мой фриланс — OnlyFans".

Муцениеце не стала "платиновой блондинкой", а только сделала маленький шаг к блонду, добавив осветлённых прядей.

Поклонники актрисы оценили её преображение и отметили, что светлые пряди её освежают и делают моложе.

Ранее Ксения Собчак удивила подписчиков, став брюнеткой. Журналистка объяснила, что перекрасилась "ради дела".

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