Агата Муцениеце перекрасилась из брюнетки в блондинку

Актриса Агата Муцениеце осветлила волосы и стала блондинкой.
Экс-супруга актёра Павла Прилучного опубликовала в Инстаграм* видео, на котром позирует с осветлёнными волосами под песню со словами "Я ухожу на фриланс. Мой фриланс — OnlyFans".
Муцениеце не стала "платиновой блондинкой", а только сделала маленький шаг к блонду, добавив осветлённых прядей.
Поклонники актрисы оценили её преображение и отметили, что светлые пряди её освежают и делают моложе.
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