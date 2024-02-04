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Ксения Собчак кардинально изменила внешность: больше не блондинка в шоколаде

Ксения Собчак перекрасилась в брюнетку: Людмила Прокофьевна

Шоу-бизнес

Ксения Собчак неожиданно поменяла имидж, перекрасившись из блонда в тёмный цвет.

Ксения Собчак перекрасилась в брюнетку: Людмила Прокофьевна
Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Журналистка удивила подписчиков, опубликовав фото, на котором она уже не блондинка, а брюнетка. На снимке у Собчак тёмные кудрявые пряди.

Она объяснила, что сменила цвет волос "ради дела".

"Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела — стала! Как вам?" — написала Ксения под фото в запрещённой социальной сети.

Интернет пользователи эмоционально отреагировали на кардинальные перемены во внешности Собчак.

"Людмила Прокофьевна";

"Больше не блондинка в шоколаде";

"А кто теперь кому не пара, Володенька", — комментирвали фото журналистки в сети.

Ранее Собчак раскритиковали за огромный предмет гардероба, который сетевые остряки назвали пиджаком Стаса Барецкого.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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