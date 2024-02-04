Ксения Собчак кардинально изменила внешность: больше не блондинка в шоколаде

Ксения Собчак неожиданно поменяла имидж, перекрасившись из блонда в тёмный цвет.
Журналистка удивила подписчиков, опубликовав фото, на котором она уже не блондинка, а брюнетка. На снимке у Собчак тёмные кудрявые пряди.
Она объяснила, что сменила цвет волос "ради дела".
"Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела — стала! Как вам?" — написала Ксения под фото в запрещённой социальной сети.
Интернет пользователи эмоционально отреагировали на кардинальные перемены во внешности Собчак.
"Людмила Прокофьевна";
"Больше не блондинка в шоколаде";
"А кто теперь кому не пара, Володенька", — комментирвали фото журналистки в сети.
Ранее Собчак раскритиковали за огромный предмет гардероба, который сетевые остряки назвали пиджаком Стаса Барецкого.
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