Ксения Собчак кардинально изменила внешность: больше не блондинка в шоколаде

Ксения Собчак перекрасилась в брюнетку: Людмила Прокофьевна

Ксения Собчак неожиданно поменяла имидж, перекрасившись из блонда в тёмный цвет.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Журналистка удивила подписчиков, опубликовав фото, на котором она уже не блондинка, а брюнетка. На снимке у Собчак тёмные кудрявые пряди.

Она объяснила, что сменила цвет волос "ради дела".

"Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела — стала! Как вам?" — написала Ксения под фото в запрещённой социальной сети.

Интернет пользователи эмоционально отреагировали на кардинальные перемены во внешности Собчак.

"Людмила Прокофьевна"; "Больше не блондинка в шоколаде"; "А кто теперь кому не пара, Володенька", — комментирвали фото журналистки в сети.

Ранее Собчак раскритиковали за огромный предмет гардероба, который сетевые остряки назвали пиджаком Стаса Барецкого.