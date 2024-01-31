Собчак высмеяли за пиджак Стаса Барецкого

Ксения Собчак отреагировала на хейт по поводу её оверсайз пиджака.
Журналистка опубликовала фото в модном наряде от известных брендов одежды. Пиджак звезды показался публике чремерно объёмным.
Интернет-остряки пошутили, что Собчак одолжила пиджак у шоумена Стаса Барецкого, который известнен по образу "нового русского".
Ксения объяснила, что с трудом купила свой пиждак по предзаказу.
"Был так смешно …. (раскртикован, — прим ред) как "пиджак Стаса Борецкого", что угораю над этой шуткой", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.