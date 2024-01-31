Собчак высмеяли за пиджак Стаса Барецкого

Собчак раскритиковали за образ в пиджаке Стаса Барецкого

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на хейт по поводу её оверсайз пиджака.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак

Журналистка опубликовала фото в модном наряде от известных брендов одежды. Пиджак звезды показался публике чремерно объёмным.

Интернет-остряки пошутили, что Собчак одолжила пиджак у шоумена Стаса Барецкого, который известнен по образу "нового русского".

Ксения объяснила, что с трудом купила свой пиждак по предзаказу.

"Был так смешно …. (раскртикован, — прим ред) как "пиджак Стаса Борецкого", что угораю над этой шуткой", — написала журналистка в своём Telegram-канале.