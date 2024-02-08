Ефим Шифрин рассказал, как превратился из полнеющего мужчины в качка-бодибилдера

67-летний юморист Ефим Шифрин поделился историей своего преображения.
Шифрин опубликовал фото своих стальных мышц. Комик рассказал, что в какой-то момент, когда ему 35 лет, ему разонравилось то, как он выглядит на экране.
"Я понял, что на сцене стоит человек неопределённого возраста, полнеющий и в силу своей бесформенности уже почти отталкивающий", — написал комик в Инстаграме*.
В 1993 году артист обратился за помощью к знакомому качку.
"С того момента я уже не расставался с тем, что люди теперь смело называют бодибилдингом. Я пришел в спортивный зал в 37 лет, а уже через 7 лет получил статуэтку "Мр. Фитнес", — поделился своей мотивирующей историей Шифрин.
Ранее Ефим Шифрин рассказал о своём репрессированном на Колыму отце.
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При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.