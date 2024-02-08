Ефим Шифрин рассказал, как превратился из полнеющего мужчины в качка-бодибилдера

Ефим Шифрин объяснил, как стал бодибилдером

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

67-летний юморист Ефим Шифрин поделился историей своего преображения.

Фото: Инстаграм Шифрина

Шифрин опубликовал фото своих стальных мышц. Комик рассказал, что в какой-то момент, когда ему 35 лет, ему разонравилось то, как он выглядит на экране.

"Я понял, что на сцене стоит человек неопределённого возраста, полнеющий и в силу своей бесформенности уже почти отталкивающий", — написал комик в Инстаграме*.

В 1993 году артист обратился за помощью к знакомому качку.

"С того момента я уже не расставался с тем, что люди теперь смело называют бодибилдингом. Я пришел в спортивный зал в 37 лет, а уже через 7 лет получил статуэтку "Мр. Фитнес", — поделился своей мотивирующей историей Шифрин.

Ранее Ефим Шифрин рассказал о своём репрессированном на Колыму отце.

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