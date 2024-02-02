Ефим Шифрин рассказал об отце, узнике сталинских лагерей

Юморист Ефим Шифрин поделился историей об отце, который был репресирован как политзаключённый в годы большого террора на Колыму на 10 лет.
Шифрин, который переехал жить в Израиль, опубликовал фото отца Залмана Шмуиловича. Снимок был сделан в год осовобождения отца из сталинских лагерей в 1948 году.
Артист рассказал, что у его отца брали интервью.
" — Довольны ли вы тем, что сын стал артистом?
Папа замялся:
— Вообще-то я считал, что выбирать надо такую профессию, чтобы в лагере потом было легче", — привёл выдержку из интервью Шифрин.
Ранее эстрадный артист рассказывал, что его отца репрессировали, как польского шпиона, хотя он ни слова не знал по-польски.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.