Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные провели исследование необычной формы сна морских слонов
Автоэксперты объяснили, почему современные двигатели легко перегреваются
Почему не растет борода и как это исправить
Боевик ВСУ проговорился, что в ход снова пошли "мясные штурмы"
Прохор Шаляпин намекнул на расставание: "Если человек любит, он не уйдёт"
Бьюти-блогер Рада Русских сдала в ЦИК 476 подписей
Решение CAS по Валиевой: Россия на перепутье в спортивных отношениях
СМИ: Украина сообщила США о намерении уволить Залужного
CNN: Ракета хуситов едва не попала в американский корабль
Ефим Шифрин рассказал об отце, узнике сталинских лагерей

Ефим Шифрин рассказал о своём репрессированном на Колыму отце

0:46
Шоу-бизнес

Юморист Ефим Шифрин поделился историей об отце, который был репресирован как политзаключённый в годы большого террора на Колыму на 10 лет.

Ефим Шифрин рассказал о своём репрессированном на Колыму отце
Фото: Инстаграм Шифрина

Шифрин, который переехал жить в Израиль, опубликовал фото отца Залмана Шмуиловича. Снимок был сделан в год осовобождения отца из сталинских лагерей в 1948 году.

Артист рассказал, что у его отца брали интервью.

" — Довольны ли вы тем, что сын стал артистом?

Папа замялся:
— Вообще-то я считал, что выбирать надо такую профессию, чтобы в лагере потом было легче", — привёл выдержку из интервью Шифрин.

Ранее эстрадный артист рассказывал, что его отца репрессировали, как польского шпиона, хотя он ни слова не знал по-польски.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
Последние материалы
Почему не растет борода и как это исправить
Боевик ВСУ проговорился, что в ход снова пошли "мясные штурмы"
Прохор Шаляпин намекнул на расставание: "Если человек любит, он не уйдёт"
Бьюти-блогер Рада Русских сдала в ЦИК 476 подписей
Решение CAS по Валиевой: Россия на перепутье в спортивных отношениях
СМИ: Украина сообщила США о намерении уволить Залужного
CNN: Ракета хуситов едва не попала в американский корабль
9-летнюю дочь Самойловой атаковалии хейтеры после выступления девочки на шоу талантов
Российские работодатели заинтересованы в иностранных сотрудниках из-за недостатка квалифицированного труда
Прокурора по делу Трампа заподозрили в попытке растраты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников