Дочка ведущего "Поля Чудес" Леонида Якубовича Варвара рассказала о походе с отцом в кино на фильм "Мастер и Маргарита".
Варвара Якубович вспомнила, что в последний раз была в кинотеатре с отцом десять лет назад на показе британской пьесы "Кориолан".
"Теперь я редко хожу в кино. Он — тем более. Поэтому если уж что-то тянет нас в кинотеатр, это должно быть что-то очень важное", — написала девушка в запрещённой социальной сети.
Девушка поделилась своими впечатлениями отпросмотра фильма "Мастер и Маргарита".
"МиМ" создает очень уютное, камерное ощущение для тех, кто читал книгу. Ты знаешь каждый поворот сюжета, каждого персонажа и улыбаешься им, как старым знакомым… В фильме Мастер оказался симпатичнее, Маргарита — привлекательнее, а в Воланде Аугуста Диля я беспрестанно видела отзвуки мастерства Хита Леджера", — объяснила наследница Якубовича.
Она отметила, что фильм ей дал надежду на будущее российского кинематографа.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.