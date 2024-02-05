Дочь Якубовича рыжеволосая красавица Варвара сходила с отцом в кино

Леонид Якубович сходил с дочкой Варварой в кино

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочка ведущего "Поля Чудес" Леонида Якубовича Варвара рассказала о походе с отцом в кино на фильм "Мастер и Маргарита".

Фото: Инстаграм Варвары Якубович

Варвара Якубович вспомнила, что в последний раз была в кинотеатре с отцом десять лет назад на показе британской пьесы "Кориолан".

"Теперь я редко хожу в кино. Он — тем более. Поэтому если уж что-то тянет нас в кинотеатр, это должно быть что-то очень важное", — написала девушка в запрещённой социальной сети.

Девушка поделилась своими впечатлениями отпросмотра фильма "Мастер и Маргарита".

"МиМ" создает очень уютное, камерное ощущение для тех, кто читал книгу. Ты знаешь каждый поворот сюжета, каждого персонажа и улыбаешься им, как старым знакомым… В фильме Мастер оказался симпатичнее, Маргарита — привлекательнее, а в Воланде Аугуста Диля я беспрестанно видела отзвуки мастерства Хита Леджера", — объяснила наследница Якубовича.

Она отметила, что фильм ей дал надежду на будущее российского кинематографа.