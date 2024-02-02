Бородину высмеяли за корректирующие фигуру фильтры: в пляс пошли и лестница, и дверь

Ксению Бородину уличили в использовании фильтров для коррекции фигуры

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Удивительно стройная Ксения Бородина опубликовала видео своего танца. Телеведущую с подозрительно тонкой талией быстро разоблачили внимательные подписчики.

Фото: Инстаграм Бородиной

Ксения Бородина, которая добилась больших успехов в деле приобретения стройной фигуры, не остановилась на достигнутом. Она разместила в запрещённой социальной сети зажигательный танец под песню группы "Мираж". Фолловеров впечатлила удивительно тонкая талия телеведущей.

Въедливые интернет-пользователи, однако, заметили, что вместе с Бородиной танцуют летсничные периала, что говорит об использовании фильтров, корректирующих фигуру

"Классно, когда вместе с тобой ещё и перила ходуном ходят"; "Ксюха настолько зажгла, что что в пляс пошли и лестница, и дверь, и спина мужика"; "То чувство, когда поручни плавнее двигаются", — писали под видео подписчики звезды "Дома-2".