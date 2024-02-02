Бородину высмеяли за корректирующие фигуру фильтры: в пляс пошли и лестница, и дверь

Удивительно стройная Ксения Бородина опубликовала видео своего танца. Телеведущую с подозрительно тонкой талией быстро разоблачили внимательные подписчики.
Ксения Бородина, которая добилась больших успехов в деле приобретения стройной фигуры, не остановилась на достигнутом. Она разместила в запрещённой социальной сети зажигательный танец под песню группы "Мираж". Фолловеров впечатлила удивительно тонкая талия телеведущей.
Въедливые интернет-пользователи, однако, заметили, что вместе с Бородиной танцуют летсничные периала, что говорит об использовании фильтров, корректирующих фигуру
"Классно, когда вместе с тобой ещё и перила ходуном ходят";
"Ксюха настолько зажгла, что что в пляс пошли и лестница, и дверь, и спина мужика";
"То чувство, когда поручни плавнее двигаются", — писали под видео подписчики звезды "Дома-2".
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.