Организатор концертов "Би-2" раскрыл подробности их депортации из Таиланда

Решение не выдавать России музыкантов группы "Би-2" было принято на совещании в МИД Таиланда. Подробности депортации артистов раскрыл организатор их концертов Максим Волков.
Напомним, иммиграционная служба страны задержала коллектив после концерта 25 января за то, что у его участников не было должным образом оформленного разрешения на работу. Рассматривался вопрос их депортации на родину, чего, по мнению группы и её поклонников, добивались российские власти.
Представители РФ проявляли к делу самое пристальное внимание, подтвердил Волков.
"Мы везде слышали, что звонят из российского консульства и интересуются делом с точки зрения контроля, а не с точки зрения как-то [попытаться его] завершить", — рассказал он РБК.
С первых же дней израильский и австралийский консулы старались помочь попавшим в беду музыкантам, в отличие от российского, который "не сделал ни одного шага", добавил Волков. Ранее "Би-2" сами сообщали, что отказались от встречи с консулом.
31 января все они (а солист Лёва Би-2 — ещё 30-го) вылетели в Израиль.
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