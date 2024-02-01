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Организатор концертов "Би-2" раскрыл подробности их депортации из Таиланда

Представитель "Би-2" о депортации: всё время звонили из российского консульства

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Решение не выдавать России музыкантов группы "Би-2" было принято на совещании в МИД Таиланда. Подробности депортации артистов раскрыл организатор их концертов Максим Волков.

Представитель "Би-2" о депортации: всё время звонили из российского консульства
Фото: РИА Новости

Напомним, иммиграционная служба страны задержала коллектив после концерта 25 января за то, что у его участников не было должным образом оформленного разрешения на работу. Рассматривался вопрос их депортации на родину, чего, по мнению группы и её поклонников, добивались российские власти.

Представители РФ проявляли к делу самое пристальное внимание, подтвердил Волков.

"Мы везде слышали, что звонят из российского консульства и интересуются делом с точки зрения контроля, а не с точки зрения как-то [попытаться его] завершить", — рассказал он РБК.

С первых же дней израильский и австралийский консулы старались помочь попавшим в беду музыкантам, в отличие от российского, который "не сделал ни одного шага", добавил Волков. Ранее "Би-2" сами сообщали, что отказались от встречи с консулом.

31 января все они (а солист Лёва Би-2 — ещё 30-го) вылетели в Израиль.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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