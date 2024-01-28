Сергей Пенкин высказался по поводу артистов-предателей

Певец Сергей Пенкин: артисты с двойным гражданством являются предателями России

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин в интервью для издания "АиФ" обвинил в предательстве артистов, у которых есть паспорт другого государства.

Фото: vk.com by Антон Чернов is licensed under Фото из доступных источников

"Если у человека имеется паспорт иностранного государства — это уже предательство своей Родины, по моему мнению", — отметил он.

Он вспомнил, как ему предлагали в свое время получить паспорт Италии, когда артист там был на гастролях. Но он отказался. Пенкин подчеркнул, что гордится своей страной, у него один паспорт. И он никуда не собирается отсюда уезжать. Музыкант также признался, что мечтает о своем музыкальном театре в российской столице и о дуэте с Элтоном Джоном.

Сергей Пенкин с 2015 года работает доцентом на кафедре эстрадно-джазового искусства факультета музыкального искусства в МПГУ. Также он продолжает концертную деятельность. Репертуар знаменитости включает разнообразные жанры и стили. Он исполняет русские народные и авторские песни, романсы, оперные арии, популярные западные хиты, а также произведения современных российских и зарубежных авторов.