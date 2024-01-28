Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД назвали способ избежать наказания, если алкотестер показал наличие алкоголя
Теннисистка Соболенко о праздновании победы на Australian Open: танцы, сладости и веселье
Путин и Лукашенко осмотрели мировой хоккейный гигант: СКА Арена в Санкт-Петербурге
Врач Соломатина объяснила, кому нельзя есть мандарины
Судебный этюд: Анастасия Волочкова оштрафована на 40 тысяч рублей
На вашем участке нет рябины? Посадите её, и не одну
Румыния поднимает вопрос о части территорий Украины, предложив сближение с Россией
Ученые назвали причину вымирания хеттской цивилизации
В Китае ученые выявили новый вид COVID-19 со 100%-ной летальностью
Сергей Пенкин высказался по поводу артистов-предателей

Певец Сергей Пенкин: артисты с двойным гражданством являются предателями России

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин в интервью для издания "АиФ" обвинил в предательстве артистов, у которых есть паспорт другого государства.

Певец Сергей Пенкин: артисты с двойным гражданством являются предателями России
Фото: vk.com by Антон Чернов is licensed under Фото из доступных источников

"Если у человека имеется паспорт иностранного государства — это уже предательство своей Родины, по моему мнению", — отметил он.

Он вспомнил, как ему предлагали в свое время получить паспорт Италии, когда артист там был на гастролях. Но он отказался. Пенкин подчеркнул, что гордится своей страной, у него один паспорт. И он никуда не собирается отсюда уезжать. Музыкант также признался, что мечтает о своем музыкальном театре в российской столице и о дуэте с Элтоном Джоном.

Сергей Пенкин с 2015 года работает доцентом на кафедре эстрадно-джазового искусства факультета музыкального искусства в МПГУ. Также он продолжает концертную деятельность. Репертуар знаменитости включает разнообразные жанры и стили. Он исполняет русские народные и авторские песни, романсы, оперные арии, популярные западные хиты, а также произведения современных российских и зарубежных авторов.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников

Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.

Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников
Стало известно, как быстро поднять в дачном доме температуру до комфортной
Не только обогреватель: 8 проверенных способов, как прогреть дачу зимой
Не выбрасывайте помидорных пасынков: это и новые кусты, и средство от вредителей, и удобрения
Почему инспекторы ГИБДД спрашивают водителей о потреблении алкоголя и как лучше на это отвечать
Мятежный Техас вооружается бронетехникой: США — на пороге гражданской войны Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
"Высокую концентрацию титулованных идиотов": стюардесса назвала салон самолета, который набит худшими людьми
Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание
Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание
Последние материалы
Украина рассматривает продажу брони от мобилизации бизнесменам
Школьница из Подмосковья отдала мошенникам более 275 тысяч рублей
В ГИБДД объяснили, может ли водитель не открывать багажник по требованию инспектора ДПС
Диетолог Залетова объяснила, как ребенку легко избавиться от лишнего веса
Эффект одуванчика: 5 советов, чтобы волосы не пушились даже в дождливую погоду
Фильм президента Занзибара стал причиной внезапного роста туристического потока в декабре 2023 года
Говядина с черносливом и сухим вином просто тает во рту
Певец Сергей Пенкин: артисты с двойным гражданством являются предателями России
Посадите горчицу, чтобы дома всегда была зелень
Словно курение: обнаружено негативное влияние одиночества на здоровье человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников