Сергей Пенкин высказался по поводу артистов-предателей

Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин в интервью для издания "АиФ" обвинил в предательстве артистов, у которых есть паспорт другого государства.
"Если у человека имеется паспорт иностранного государства — это уже предательство своей Родины, по моему мнению", — отметил он.
Он вспомнил, как ему предлагали в свое время получить паспорт Италии, когда артист там был на гастролях. Но он отказался. Пенкин подчеркнул, что гордится своей страной, у него один паспорт. И он никуда не собирается отсюда уезжать. Музыкант также признался, что мечтает о своем музыкальном театре в российской столице и о дуэте с Элтоном Джоном.
Сергей Пенкин с 2015 года работает доцентом на кафедре эстрадно-джазового искусства факультета музыкального искусства в МПГУ. Также он продолжает концертную деятельность. Репертуар знаменитости включает разнообразные жанры и стили. Он исполняет русские народные и авторские песни, романсы, оперные арии, популярные западные хиты, а также произведения современных российских и зарубежных авторов.
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