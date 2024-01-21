"Экспресс Газета" подсчитала во сколько обошелся отдых Долиной на Мальдивах

Лариса Долина вернулась из отпуска на Мальдивах в компании дочери и внучки. Они провели 11 дней на острове Манафару, известном своими роскошными пляжами. Семья певицы отдыхала в отдельном бунгало, и, по информации Экспресс Газеты, расходы на такой отдых были значительными.
По оценкам, 11 дней этого райского отдыха обошлись Ларисе Долиной примерно в два миллиона рублей. Певице не жалко потраченных средств, так как она считает, что этот опыт придаст ей бодрости на весь предстоящий год, а также позволил насладиться общением с семьей, в частности, с дочерью и внучкой, с которыми она встречается лишь по случаю после того, как они съехали из ее квартиры в центре Москвы.
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