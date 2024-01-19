Собчак высказала своё мнение о военном фильме "Воздух"

Собчак похвалила фильм "Воздух" о войне

Ксения Собчак прокомментировала премьеру фильма "Воздух" режиссёра Алексей Германа-младшего, в котором затрагивается тема СВО.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Журналитска призналась, что находится под впечатление от фильма "Воздух", несмотря на то, что она с опаской отнеслась к премьере фильма, так как боялась манипуляций и морализаторства из-за параллелей с СВО.

"Воздух" — это просто очень хорошее кино. С замечательными актерскими работами, потрясающей по цвету картинкой, и без какой-нибудь "моралите". Именно это трогает и не даёт забыть фильм", — написала Ксения в запрещённой социальной сети.

Она похвалила сыгравших в фильме актёров — Сергея Безрукова, Аглаю Тарасову, Елену Лядову и Валентину Талызину.

"Героиня Талызиной как будто пришла к нам прямо из "Игр престолов", — поделилась впечатлением журналистка.

Собчак посоветовала не брать с собой в кинотеатр детей, так как в картине с возрастным цензом 16+ много жёстких сцен.