Собчак высказала своё мнение о военном фильме "Воздух"

Ксения Собчак прокомментировала премьеру фильма "Воздух" режиссёра Алексей Германа-младшего, в котором затрагивается тема СВО.
Журналитска призналась, что находится под впечатление от фильма "Воздух", несмотря на то, что она с опаской отнеслась к премьере фильма, так как боялась манипуляций и морализаторства из-за параллелей с СВО.
"Воздух" — это просто очень хорошее кино. С замечательными актерскими работами, потрясающей по цвету картинкой, и без какой-нибудь "моралите". Именно это трогает и не даёт забыть фильм", — написала Ксения в запрещённой социальной сети.
Она похвалила сыгравших в фильме актёров — Сергея Безрукова, Аглаю Тарасову, Елену Лядову и Валентину Талызину.
"Героиня Талызиной как будто пришла к нам прямо из "Игр престолов", — поделилась впечатлением журналистка.
Собчак посоветовала не брать с собой в кинотеатр детей, так как в картине с возрастным цензом 16+ много жёстких сцен.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.