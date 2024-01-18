Блогера, который бросил младенца в сугроб, начали разыскивать судебные приставы

Судебные приставы начали разыскивать блогера Косенко из-за долга за аренду земли

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Судебные приставы начали розыск блогера и предпринимателя Сергея Косенко из-за задолженности по аренде земли. Этот блогер ранее привлек внимание общественности из-за контроверзиального видео, в котором он бросил младенца в сугроб. По информации Mash, департамент городского имущества Москвы сдал в аренду Косенко участок площадью 7220 квадратных метров на Ленинградском проспекте. В 2021 году, по утверждению издания, блогер не выплатил сумму около 28 тысяч рублей за аренду.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Сергея Косенко

Департамент обратился в суд, который принял решение обязать Косенко уплатить задолженность. Однако блогер не выполнил это требование, и в ответ сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали поиск имущества и банковских счетов Косенко с целью взыскания долга. Ранее иностранные пользователи сети высказывали призывы к наказанию Косенко за видео, где он бросил в сугроб грудного ребенка.