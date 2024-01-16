"Муж должен быть опорой": певица Слава рассказала о расставании с супругом

Певица Слава поделилась информацией о разрыве отношений со своим мужем

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава вновь объявила о разрыве с супругом Анатолием, поделившись этой информацией в интервью с порталом "ТН звезды". За последние годы их брак неоднократно сталкивался с трудностями, их конфликты становились публичными, но впоследствии пара всегда удавалось воссоединиться.

Фото: Инстаграм-аккаунт Славы

В своем высказывании певица подчеркнула, что в любви и доверии заключается основной смысл отношений. Она выразила мнение, что если эти составляющие отсутствуют, никакие подарки и внимание не способны сохранить брак. Слава подчеркнула важность ощущения семьи как "своей крепости" и отметила роль мужа как "стены".

Певица поддерживает отношения с бизнесменом Анатолием Данилицким уже несколько лет, отказываясь при этом от официальной свадьбы. Психолог Вероника Степанова предоставила объяснение тому, как артистке удается удерживать в близких отношениях состоятельного избранника.