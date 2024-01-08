Актриса Ксения Раппопорт, покинув Россию из-за СВО на Украине, нашла новое место жительства в Италии, но не прекращает свою деятельность на Родине.
Согласно информации New-Magazine, она неоднократно возвращалась в Россию для участия в съемках новых проектов, несмотря на негодование патриотической общественности. После того, как россияне обратили внимание на эту проблему, спектакли и фильмы с участием Раппопорт начали отменять. Тем не менее, на текущий год у нее запланированы выступления в Москве и Петербурге.
В Европе актрисе также предлагают работу: она приняла участие в съемках фильма "Незнакомка" и стала ведущей Венецианского фестиваля под режиссурой итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе.
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