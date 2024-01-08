Сбежавшая в Италию Ксения Раппопорт продолжает зарабатывать в России

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ксения Раппопорт, покинув Россию из-за СВО на Украине, нашла новое место жительства в Италии, но не прекращает свою деятельность на Родине.

Фото: Wikipedia by nicolas genin is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно информации New-Magazine, она неоднократно возвращалась в Россию для участия в съемках новых проектов, несмотря на негодование патриотической общественности. После того, как россияне обратили внимание на эту проблему, спектакли и фильмы с участием Раппопорт начали отменять. Тем не менее, на текущий год у нее запланированы выступления в Москве и Петербурге.

В Европе актрисе также предлагают работу: она приняла участие в съемках фильма "Незнакомка" и стала ведущей Венецианского фестиваля под режиссурой итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Насти Ивлеевой, а Ирина Шейк устроила подобие "голой" вечеринки.