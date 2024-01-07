Оскар Кучера прошелся по звёздам шоу-бизнеса, оскорбив всех

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оскар Кучера, известный актер и блогер, поделился своим мнением о Насте Ивлеевой в шоу "Злые языки" на RuTube. По словам Кучеры, он не является поклонником творчества Ивлеевой, но ранее спокойно относился к ее проектам.

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Однако после неоднозначных заявлений в интервью, его мнение сильно изменилось. Кучера выразил свое недовольство отношением Ивлеевой к определенным темам, назвав их "кринжовыми историями".

В то же время, Оскар Кучера подчеркнул, что его замечания не связаны с завистью к успеху Насти Ивлеевой, а он относится к ней с уважением. Он также высказал свое негативное мнение о Дане Милохине, назвав его "днищем" и выразив пренебрежение к его творчеству. В отличие от этого, Инстасамка получила положительные отзывы от Кучеры, который похвалил их стебовые песни.