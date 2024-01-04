Уехавший из России Noize MC* поддержал сбор помощи жителям Белгорода

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев)* выразил поддержку сбору средств для пострадавших детей в Белгороде через свой Instagram**. В посте он опубликовал реквизиты организации помощи тяжелобольным детям и призвал пожертвовать с пометкой "Помощь мирным белгородцам". Также Noize MC* приложил стихотворение против СВО.

Фото: Wikipedia by Kerrin Key is licensed under CC BY-SA 2.0

Белгородский центр подвергся ракетному обстрелу 30 декабря, в результате чего пострадали гражданские объекты, и пострадали 110 человек. Рэпер покинул Россию после начала спецоперации в Украине и был признан иностранным агентом в ноябре 2022 года. В интервью он подчеркнул, что не жалеет об отъезде и понимает трудности, с которыми столкнулся бы в России после этого статуса. Однако он также отметил, что скучает по людям, оставшимся в России, с которыми больше не может встретиться.



*признан в РФ иностранным агентом

**владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена



