Уехавший из России Noize MC* поддержал сбор помощи жителям Белгорода

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев)* выразил поддержку сбору средств для пострадавших детей в Белгороде через свой Instagram**. В посте он опубликовал реквизиты организации помощи тяжелобольным детям и призвал пожертвовать с пометкой "Помощь мирным белгородцам". Также Noize MC* приложил стихотворение против СВО.
Белгородский центр подвергся ракетному обстрелу 30 декабря, в результате чего пострадали гражданские объекты, и пострадали 110 человек. Рэпер покинул Россию после начала спецоперации в Украине и был признан иностранным агентом в ноябре 2022 года. В интервью он подчеркнул, что не жалеет об отъезде и понимает трудности, с которыми столкнулся бы в России после этого статуса. Однако он также отметил, что скучает по людям, оставшимся в России, с которыми больше не может встретиться.
*признан в РФ иностранным агентом
**владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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