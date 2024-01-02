Вернётся ли на 50-летний юбилей на телевидение Иван Ургант

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня точная дата возвращения Ивана Урганта на телевидение неизвестна. Однако, есть несколько факторов, которые могут дать надежду его поклонникам.

Фото: prt scr youtube.com/grishaurgant

Когда в конце декабря 2023 года его коллега Константин Анисимов намекнул на возвращение Ивана в эфир Первого канала постом в соцсети: "Мы тут ещё одну сенсацию готовим. Ждите 30.12.2023", фанаты взбодрились. Но сенсация так и не состоялась.

В феврале 2024 года Урганту исполнится 50 лет. Это серьёзный юбилей, и многие считают, что Иван захочет отметить его на телевидении. Это ещё один повод его поклонникам верить в его возвращение.

Они знают, что рейтинги Первого канала после ухода Урганта снизились. И возможно, что руководство канала заинтересовано в возвращении популярного ведущего.

Можно предположить, что Иван вернется на телевидение в ближайшее время, однако, окончательное решение будет зависеть не только от самого Урганта и руководства Первого канала. Большую роль сыграет общественность, которая не желает прощать ему антивоенной позиции во время СВО.

Иван Ургант заявил не верю в свое возвращение на первый канал а так работы мало