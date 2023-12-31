Шуфутинский: "Хочется пожить"

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

За последний год Михаил Шуфутинский успешно избавился от почти 20 килограммов лишнего веса, что привело к видимому омоложению и улучшению его общего самочувствия. Гость программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ поделился с ведущей Лерой Кудрявцевой причиной своей трансформации. По словам певца, осознание необходимости бережного отношения к себе и желание продлить свою жизнь побудили его к изменениям. Он принял решение контролировать рацион, исключив из него жареные, копченые и сладкие блюда, а также углеводы, в том числе хлеб.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

После достижения значительного результата в похудении артист решил не лишать себя маленьких радостей. Он придерживается строгой диеты, когда вес превышает 95 килограммов, и разрешает себе удовольствия в пище и алкоголе, если вес укладывается в данную рамку.

Шуфутинский отметил, что, несмотря на регулирование питания, он продолжает наслаждаться алкоголем через день. Кроме того, он подчеркнул, что на данном этапе жизни важно взвешивать свои решения о том, отказываться ли от определенных удовольствий, и оценивать влияние на здоровье.

Артист поделился планами на новогодние каникулы, рассказав, что с супругой и друзьями они отправятся за границу, в этот раз выбрав другой отель на Мальдивских островах. При этом певец признался, что чувствует некоторую тревогу перед предстоящим отдыхом.