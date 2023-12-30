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Телеведущая Ксения Бородина рассказала о том, что для нее будет самым важным в новом году

0:48
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая телеведущая "Дома-2" Ксения Бородина провела очередную сессию "Вопрос — ответ" в запрещенной соцсети. Как не удивительно, в преддверии Нового года особенно актуальны вопросы о планах на грядущий 2024 год. Один из подписчиков ведущей задал такой вопрос, и, хотя Бородина не предпочитает загадывать на будущее, она всё-таки поделилась своей основной целью.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о том, что для нее будет самым важным в новом году
Фото: nyafoto.ru

"Получить диплом, продолжать учиться, начинать практику" — рассказала будущая психолог.

Естественно, пользователей также интересовали краткосрочные планы, включая вопрос о том, с кем Ксения будет встречать Новый год. На это ведущая ответила, что праздник проведет в домашней обстановке в кругу друзей и семьи.

Кухня | Сезон 1 | Серия 16 - 20
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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