41-летняя Анна Седокова назвала свою самую большую победу в уходящем году

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Среди тех, кто активно подводит итоги 2023 года бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова. Певица рассказала своим подписчикам в запрещенной соцсети о своей ключевой победе в уходящем году — она наконец-то смогла укрепить отношения со своей старшей дочерью Алиной Белькевич. Артистка призналась, что это во многом произошло благодаря их участию в реалити-шоу "Последний герой", которое сблизило их и открыло друг для друга. "Теперь, кажется, мы знаем друг о друге все", — поделилась впечатлениями Седокова.

Фото: prt scr youtube.com/Ляйсан Утяшева

В качестве иллюстрации певица поделилась роскошным новогодним видео, на котором они с Алиной выглядят как лучшие подруги. Она также предоставила несколько советов тем, кто сталкивается с трудностями в общении со своими детьми.

"Не бойтесь быть сильными в присутствии детей. Не всегда поддавайтесь им в играх. Показывайте, что на вас можно полагаться всегда", — отметила Седокова.

Певица также призвала не давить на детей и постараться поставить себя на их место, вместо того чтобы говорить "я знаю лучше, потому что я старше".

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