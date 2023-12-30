Меладзе погасил все свои долги перед ФНС на фоне скандала с "голой" вечеринкой

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерий Меладзе успешно решил вопрос с налоговой, погасив все свои долги в размере почти 1,8 млн рублей. Это произошло на фоне скандала с "голой" вечеринкой Ивлеевой, хотя сам Меладзе в ней не участвовал. Ранее к нему уже возникали вопросы со стороны общественности, и, чтобы избежать неприятностей, певец решил перестраховаться.

Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Долг Меладзе перед ФНС резко увеличился в начале декабря, более чем в 6 раз за три недели — с 275 тысяч до 1 749 326 рублей. Тем не менее, артист несмотря на это продолжает успешно зарабатывать в России, где за год, по некоторым оценкам, он мог заработать не менее 30 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Дополнительный доход поступает в бюджет Меладзе благодаря его бизнесу — фирме "Вантаж", специализирующейся на аренде и управлении недвижимостью, приносящей ему 28-30 млн чистой прибыли ежегодно. Кроме того, певец остается востребованным на частных вечеринках и корпоративах, где за выступление он запросил не менее 12 млн рублей, несмотря на отсутствие официальных концертов в России.

Ранее сообщалось, что участникам "голой" вечеринки дали три дня на уплату всех налогов.