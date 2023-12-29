Mash: участникам "голой" вечеринки дали три дня на уплату всех налогов

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участникам "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой предоставили три дня для урегулирования всех вопросов с налоговой. Им предстоит погасить свои долги до наступления Нового года, иначе в 2024 году их ожидает выездная проверка ФНС.

Фото: Фото из личного аккаунта Насти Ивлеевой в социальных сетях

По данным Telegram-канала "Mash", если участники не уладят свои финансовые обязательства в установленный срок, начнется глубокий аудит, подключится МВД для проверки движения средств. В случае выявления нарушений возможно возбуждение уголовных дел.

Представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) называет данное предупреждение последним, считая его своеобразным "маячком".

Под особым вниманием властей находится весь список гостей мероприятия, включая известных личностей, таких как Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и другие. Уведомления об обязательствах по уплате налогов, штрафах и пенях уже отправлены потенциальным должникам.

Ранее сообщалось, что артисты извинились после того, как Владимир Путин узнал о "голой" вечеринке.