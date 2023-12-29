Выступление певицы Анны Asti на новогоднем корпоративе уральской компании "Сима-ленд" отменили. Как рассказала заместитель гендиректора компании по связям с общественностью Анастасия Лукичева, вместо неё выступит певица Полина Гагарина.
"Asti выступать не будет, будет выступать Полина Гагарина", — указали в компании.
При этом причину замены оставили без комментариев, обратив внимание на то, что "все всё понимают".
Напомним, что певица выступила на организованной блогером Настей Ивлеевой вечеринке, которая прошла в столичном клубе "Мутабор". Её сутью стал дресс-код, согласно которому нужно было явиться в полуобнажённом виде.
Вечеринка вызывала негативный резонанс в обществе. В результате Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться.
Днём ранее стало известно, что Анну Asti могут лишить за этот случай российского гражданства.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.