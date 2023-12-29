Выступление певицы Анны Asti на новогоднем корпоративе "Сима-ленда" отменили

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступление певицы Анны Asti на новогоднем корпоративе уральской компании "Сима-ленд" отменили. Как рассказала заместитель гендиректора компании по связям с общественностью Анастасия Лукичева, вместо неё выступит певица Полина Гагарина.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

"Asti выступать не будет, будет выступать Полина Гагарина", — указали в компании.

При этом причину замены оставили без комментариев, обратив внимание на то, что "все всё понимают".

Напомним, что певица выступила на организованной блогером Настей Ивлеевой вечеринке, которая прошла в столичном клубе "Мутабор". Её сутью стал дресс-код, согласно которому нужно было явиться в полуобнажённом виде.

Вечеринка вызывала негативный резонанс в обществе. В результате Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться.

Днём ранее стало известно, что Анну Asti могут лишить за этот случай российского гражданства.