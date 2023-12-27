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Сбежавший в США внук Пугачёвой рассказал о своей новой работе в России

Шоу-бизнес

Старший внук Аллы Пугачёвой осенью прошлого года перебрался в США. Никита Пресняков живет за океаном, но, как оказалось, продолжает трудиться на родине. В социальных сетях Никита поделился своей работой в России, сообщает KP. RU.

Сбежавший в США внук Пугачёвой рассказал о своей новой работе в России
Фото: https://www.instagram.com/p/CusBXEcv57T/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Внук Пугачевой рассказал подписчикам, что создал музыку для нового фильма с участием Максима Матвеева в главной роли. Фильм "Триггер.Фильм" вышел на экраны 21 декабря.

"Вышел фильм "Триггер", где всю музыку, включая слова и инструментальную, я написал совместно с Арсафесом, который ранее был гитаристом в моей группе. Так что не пропустите просмотр фильма, он действительно захватывающий и отлично снят", — поделился Никита.

На вопрос о размере гонорара Пресняков, конечно, не отвечает. Однако, видимо, ему нужны деньги, поскольку он поддерживает связь с родиной и продолжает зарабатывать в России.

До переезда за океан, Пресняков-младший был частью основанной им группы "Multiverse". В США сын Кристины Орбакайте снимает клипы для зарубежных звезд. В 2009 году он закончил Нью-Йоркскую киноакадемию, где изучал режиссуру. Эти навыки ему сейчас пригодились. Возможно, Никита решил отказаться от музыкальных амбиций и мечты о певческой славе, предпочтя заниматься созданием видео для других исполнителей.

Молодая жена Никиты, модель Алена Краснова, также зарабатывает в России. Девушка является генеральным директором фирмы, специализирующейся на установке уличных тренажеров. В прошлом году выручка компании составила 10,5 млн рублей.

В США внук Пугачевой и его супруга ведут комфортную жизнь: путешествуют, покупают в лучших бутиках, посещают дорогие рестораны и ночные клубы. Тем временем в России у пары есть долги, за которыми судебные приставы теперь охотятся.

Недавно стало известно, что 26-летняя Алена задолжала налоговой около 80 тысяч рублей. Кроме того, на семейном автомобиле Пресняковых числятся несколько штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.

Отъезд внука Аллы Пугачевой в США совпал с началом частичной мобилизации, что вызвало предположения о его уходе за границу. Но вскоре Никита появился в Америке, где живет его мать Кристина Орбакайте. Вместе с мужем, гражданином США Михаилом Земцовым, она давно обосновалась в Нью-Йорке. Их дочь Клавдия, младшая сестра Никиты, учится в американской школе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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