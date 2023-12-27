47-летняя актриса Риз Уизерспун в купальнике и без макияжа

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Папарацци засняли звезду сериала "Большая маленькая ложь" во время отдыха на роскошном курорте в Мексике. В интернете появились снимки актрисы в стильном белоснежном купальнике, где Риз без макияжа. Журналисты Daily Mail отметили, что она отдыхала в компании друзей, чувствуя себя расслабленно. Читатели издания выразили в комментариях свое восхищение естественным обликом Риз: простота, красота и хороший вкус. Многие считают, что после недавнего развода после 11 лет брака с Джимом Тотом, Уизерспун выглядит прекрасно.

Фото: Фото: Daily Mail

Напомним, в марте стало известно, что Риз Уизерспун и Джим Тото разводятся после 11 лет брака. Актриса поделилась этой информацией в запрещенной соцсети.

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