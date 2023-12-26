Иван Охлобыстин впервые рассказал о своем ранении в зоне СВО

Российский актер Иван Охлобыстин поделился своим опытом выживания в Донбассе во время беседы с Telegram-каналом Mash.
Он рассказал, что бронежилет спас его от пули ВСУ во время поездки в регион. Изначально актер не придавал большого значения этой мере защиты, но ситуация изменилась, когда он столкнулся с ДРГ.
"Нарвались и, слава богу, были в брониках", — сообщил артист.
В своей разгрузке актер нес только рожок и молитвослов, который он хотел подарить командиру подразделения. Он признался, что осознал произошедшее только тогда, когда напарник указал ему на это.
Ранее Иван поделился, что не почувствовал удара пули и призвал не переживать за его состояние, утверждая, что полученная им травма — всего лишь трещина в ребре.
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