Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Пономарев объяснил важность проверки масла, подвески и тормозов накануне зимы
Россиянам назвали первые признаки рака желудка
ESPN: Ислам Махачев признан лучшим бойцом 2023 года
Мария Погребняк нашла счастье в новых отношениях после развода
Эта простая подкормка для смородины даст обильный урожай ягод
Слитые строки кода GTA 6 указывают на наличие постельных сцен в игре
Четыре варианта применения луковой шелухи
Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта в Новый Год
Химическая завивка волос — все плюсы и минусы, виды и правила ухода

Иван Охлобыстин впервые рассказал о своем ранении в зоне СВО

0:51
Шоу-бизнес

Российский актер Иван Охлобыстин поделился своим опытом выживания в Донбассе во время беседы с Telegram-каналом Mash.

Иван Охлобыстин впервые рассказал о своем ранении в зоне СВО
Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0

Он рассказал, что бронежилет спас его от пули ВСУ во время поездки в регион. Изначально актер не придавал большого значения этой мере защиты, но ситуация изменилась, когда он столкнулся с ДРГ.

"Нарвались и, слава богу, были в брониках", — сообщил артист.

В своей разгрузке актер нес только рожок и молитвослов, который он хотел подарить командиру подразделения. Он признался, что осознал произошедшее только тогда, когда напарник указал ему на это.

Ранее Иван поделился, что не почувствовал удара пули и призвал не переживать за его состояние, утверждая, что полученная им травма — всего лишь трещина в ребре.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Смородины будет завались: только немного этой подкормки летом

В июне, в период активного роста побегов и листвы смородины, обеспечение кустарника азотом становится ключевым фактором для эффективного развития.

Смородины будет завались: только немного подкормки
"Бабушкин пирог" выручит, когда нужен быстрый десерт к чаю
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Это простое средство в саду избавит от вредителей и улучшит рост растений
Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность Алексей Гончаров Олигархический капитал возвращает мир к феодализму Сергей Лебедев
Дима Билан об участии в "голой вечеринке" Ивлеевой: "Я могу отвечать только за себя"
Что произошло в порту Феодосии: подробности
В Германии жилье дешевеет рекордными темпами
В Германии жилье дешевеет рекордными темпами
Последние материалы
Иван Охлобыстин впервые рассказал о своем ранении в зоне СВО
Мария Погребняк нашла счастье в новых отношениях после развода
Эта простая подкормка для смородины даст обильный урожай ягод
Слитые строки кода GTA 6 указывают на наличие постельных сцен в игре
Четыре варианта применения луковой шелухи
Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта в Новый Год
Химическая завивка волос — все плюсы и минусы, виды и правила ухода
Врач Евдокименко рассказал об особенностях занятий спортом после 50 лет: не слишком активно
Автоэксперт Баканов рассказал, как правильно ездить в снегопад
Нутрициолог рассказала, как снизить вредность блюд новогоднего стола: вместо селёдки — салат с рыбой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников