Иван Охлобыстин рассказал о последствиях своего ранения, полученного в Донбассе.
Звезда сериала "Интерны" вышел на связь после новостей о своём ранении. Он призвал не периживать за него.
"Да, попал под обстрел — когда отправлял гуманитарку в Донбассе. Спас бронежилет. От пули — трещина в ребре, как говорят врачи", — написал артист в своём Telegram-канале.
Жена Охлобыстина Оксана Арбузова ранее рассказала, что пуля попала в бронежилет и "прошла косвенно".
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