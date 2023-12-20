Охлобыстин о своём ранении: "От пули трещина в ребре"

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин рассказал о последствиях своего ранения, полученного в Донбассе.

Фото: ВК-аккаунт Ивана Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" вышел на связь после новостей о своём ранении. Он призвал не периживать за него.

"Да, попал под обстрел — когда отправлял гуманитарку в Донбассе. Спас бронежилет. От пули — трещина в ребре, как говорят врачи", — написал артист в своём Telegram-канале.

Жена Охлобыстина Оксана Арбузова ранее рассказала, что пуля попала в бронежилет и "прошла косвенно".