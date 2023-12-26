Гарик Мартиросян раскритиковал вечернее шоу Павла Воли

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Гарик Мартиросян высказал свои впечатления о своем участии в эфире "Шоу Воли" на ТНТ. Он выразил недовольство несколькими аспектами вечерней передачи, начиная с внешнего вида ведущего, Павла Воли. Мартиросян заметил, что классический костюм Воли не соответствует формату программы.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Гарика Мартиросяна

Кроме того, артист не одобрил музыкальное сопровождение, предложив внимание к армянским композициям. Он выразил свое негодование уровнем фонограммы, сравнив его с 1995 годом и шутливо отметил, будто ему предстоит вытянуть бочонок и объявить результаты лыжных соревнований.

Мартиросяна также разочаровала манера общения Воли с гостями. По его мнению, ведущему не проявляется интерес к присутствующим в студии, и он предположил, что именно из-за этого программа выходит в полночь, чтобы не мешать зрителям засыпать.