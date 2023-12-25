Адвокат Киркорова рассказал про инцидент артиста с охранником: "Раз сказал, два сказал"

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Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал про инцидент, когда артист толкнул со сцены охранника.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Добровинский объяснил, что инцидент произошёл в сентябре. Певец направлялся в свою гримёрку, а охранник не пустил его, решив, что тот идёт к Ани Лорак.

Юрист отметил, что не вёл это дело, так как оно было урегулировано.

"Раз сказал, два сказал и отодвинул, он там споткнулся, не знаю, что было. Приходил следователь, выясняли всё. Дело спит или закрыто. Что же, бедный Филипп не даёт никому покоя", — цитирует слова Добровинского издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что Киркоров столкнул охранника со сцены.