Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал про инцидент, когда артист толкнул со сцены охранника.
Добровинский объяснил, что инцидент произошёл в сентябре. Певец направлялся в свою гримёрку, а охранник не пустил его, решив, что тот идёт к Ани Лорак.
Юрист отметил, что не вёл это дело, так как оно было урегулировано.
"Раз сказал, два сказал и отодвинул, он там споткнулся, не знаю, что было. Приходил следователь, выясняли всё. Дело спит или закрыто. Что же, бедный Филипп не даёт никому покоя", — цитирует слова Добровинского издание "Подъём".
Ранее сообщалось, что Киркоров столкнул охранника со сцены.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.