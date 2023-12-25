Киркоров, столкнув охранника со сцены, покалечил его: дело замять не получится

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Певец Филипп Киркоров на одном из концертов в "Крокус Сити Холле", посчитав, что охранник мешает ему пройти, толкнул его так, что тот, упав, получил тяжёлые травмы.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Видео инцидента предоставляет "Царьград". На кадрах охранник стоит на сцене и обеспечивает безопасность Киркорова. Однако тому что-то не понравилось, и он намеренно толкнул "секьюрити". А, обернувшись через пару шагов, даже что-то присовокупил словами.

В результате падения со сцены охранник был госпитализирован с различными тяжёлыми травмами.

Просто так, похоже, знаменитости это с рук не сойдёт. Киркоров привык обращаться с людьми как с "мусором" и не раз устраивал безобразные сцены, отмечает телеканал. Охранник уже написал заявление в полицию, и верим, закон восторжествует.

Напомним, что в 2022 году Киркоров толкнул охранника в США, после чего тот скончался в результате травм. Об этом рассказал шоумен Рустам Солнцев, отметив, что артист сам признался в содеянном.

Для полноты нравственной картины звезды, "Царьград" напоминает об участии его на "голом шабаше" Ивлеевой. Он там танцевал, продемонстрировав свой "голый" наряд, а после пожаловался на произошедшее пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

"Просто феноменальный цинизм", — подытожил телеканал.