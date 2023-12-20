Гадалка предсказала шоумену Дмитрию Красилову "что-то интересное в конце года"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

При жизни шоумен Дмитрий Красилов признавался, что разговаривал с гадалкой, хотя не сильно верил в способность предсказывать судьбу.

Фото: Личный аккаунт Дмитрия Красилова в соцсети "Вконтакте"

В беседе с "МК" летом 2023 года танцор поделился, что цыганка поведала ему, какие события произойдут в ближайшем будущем.

"Она сказала, что в конце года меня ждёт что-то интересное, так что ждём конца года", — приводит издание фрагмент интервью.

18 декабря стало известно, что Дмитрий Красилов, известный как "Пухляш", скончался в Москве. Тело шоумена нашли в его квартире.

Предварительно, состояние Красилова ухудшилось накануне вечером, когда он возвращался домой после работы. При этом некоторые источники утверждают, что перед смертью танцор находился в состоянии алкогольного опьянения, но держался на ногах.