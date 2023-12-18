Умер один из экс-участников группы LittleBig Дмитрий Красилов.
Telegram-канал 112 сообщил о смерти шоумена Дмитрия Красилова 1994 года рождения, известного по участию в клипе песни группы LittleBig Uno.
По предварительной информации Дмитрию стало плохо вчера, когда он возвращался с работы.
18 декабря бездыханное тело нашли в квартире артиста.
Артист активно участвовал в различных телевизионны и интернет-шоу.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.