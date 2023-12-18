Актёр Дмитрий Красилов, известный как Пухляш, умер в Москве

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Умер один из экс-участников группы LittleBig Дмитрий Красилов.

Фото: ВК-аккаунт Красилова

Telegram-канал 112 сообщил о смерти шоумена Дмитрия Красилова 1994 года рождения, известного по участию в клипе песни группы LittleBig Uno.

По предварительной информации Дмитрию стало плохо вчера, когда он возвращался с работы.

18 декабря бездыханное тело нашли в квартире артиста.

Артист активно участвовал в различных телевизионны и интернет-шоу.