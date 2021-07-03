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Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская панк-рейв-группа Little Big прекратила сотрудничество с танцором Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш.

Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом

Дмитрий Красилов приобрёл популярность, снявшись в нескольких клипах группы Little Big. Зрители оценили удивительную пластичность "неформатного" танцора, а Forbes назвал его в числе самых перспективных молодых россиян в категории "Искусство".

О том, что их дороги разошлись, сообщил бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов. По его словам, "Димарик хапанул своего", и теперь у каждого своя жизнь. При этом Лиссов выразил недоумение тем, что Пухляш "задвинул" танцы и начал заниматься торговлей и рекламой.

"Странно, что он занимается торговлей. Если бы он продолжил с танцами, было бы интересней", — сказал Лиссов в эфире YouTube-канала Street Beat TV.

Музыкант также отметил, что ему неизвестно, "что он там думает себе дальше".

"Мы закрыли эту историю", — подытожил Антон Лиссов.

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Автор: Людмила Черткова
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