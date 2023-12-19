Лолита Милявская отреагировала на смерть Красилова: у нас произошла мгновенная любовь

Лолита Милявская прокомментировала новость о кончине актёра, танцора и шоумена Дмитрия Красилова.

Фото: Инстаграм Лолиты Милявской

Милявская призналась, что с Дмитрием Красиловым у неё произошла "мгновенная любовь". Певица назвала артиста солнечным и родственным.

"Более светлого человека, наверное, я не встречала давно… Никогда не слышала тебя без смешинки в голосе. Как тебе это удавалось?" — написала артистка в социальных сетях.

Певица отметила, что в Пухляша (так прозвали Красилова) влюбилась вся страна.

"Дим, мамочку твою обнять хочется… Устрой там р**** (нецензурное слово, - прим ред), как обещал ещё здесь… Давно не плакала", — высказалась звезда под фото умершего шоумена.

Ранее о кончине Красилова высказались Гарик Харламов и Стас Костюшкин.