Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог Родионова: жир запускает хронический воспалительный процесс
Переехавший в США актер Колокольников рассказал, что вынужден экономить на жизни
Врач Иванов нашел связь между поцелуем и риском рака горла
Эксперт: "При выборе искусственной ёлки важно обращать внимание на материал"
Врач-дерматолог рассказала об ошибках при процедуре депиляции
Страшная тайна садоводов: гвоздь в лимон
Продюсер Лавров заявил, что Шаман не подходит для корпоративов и вечеринок
Полезная запеканка с брокколи и рыбой выручит, когда гости на пороге
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Прусикин, Харламов и Костюшкин высказались о смерти Красилова: "Очень рано. Всего 29 лет"

1:16
Шоу-бизнес

Илья Прусикин, Гарик Харламов и Стас Костюшкин отреагировали на новость о смерти 29-летнего актёра Дмитрия Красилова.

Прусикин, Харламов и Костюшкин высказались о смерти Красилова: "Очень рано. Всего 29 лет"
Фото: Инстаграм Гарика Харламова

Смерть танцора, актёра и шоумена потрясла многих звёзд шоу-бизнеса, которые работали с Красиловым в различных телевизионных и интернет-проектах.

Смерть Красилова прокомментировал солист группы Little Big Илья Прусикин.

"Спасибо, Дима, за всё, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя", — написал Прусикин в своём микроблоге.

В стороне от смерти Красилова не остался и комик Гарик Харламов.

"Умер "пухляш". Совсем недавно пересекались с Димой на съёмках. Очень рано. Всего 29 лет. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом", — написал Харламов в запрещённой социальной сети.

О смерти Красилова высказала певец Стас Костюшкин.

"В это невозможно поверить… Дима Красилов! Пухляш! Ты всегда в нашей памяти… весёлый, беззаботный, добродушный, живой! Покойся с миром", — высказался музыкант.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается

С трудом передвигаясь, Александр Буйнов продолжает оставаться одним из самых востребованных российских артистов.

С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
В Ростовской области отказались заселять в отель военных, возвращавшихся в зону СВО
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
Страшная трагедия: появилось видео боя, после которого погиб юный спортсмен
Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова
Разведчик: убитых "Кинжалом" офицеров НАТО убьют второй раз для секретности
Двигатель усохнет: причины, почему зимой надо ездить всегда с полным баком
Мастурбация: ученые развеяли популярные мифы о вреде здоровью
Мастурбация: ученые развеяли популярные мифы о вреде здоровью
Последние материалы
Прусикин, Харламов и Костюшкин высказались о смерти Красилова: "Очень рано. Всего 29 лет"
Эндокринолог Родионова: жир запускает хронический воспалительный процесс
Переехавший в США актер Колокольников рассказал, что вынужден экономить на жизни
Врач Иванов нашел связь между поцелуем и риском рака горла
Эксперт: "При выборе искусственной ёлки важно обращать внимание на материал"
Врач-дерматолог рассказала об ошибках при процедуре депиляции
Страшная тайна садоводов: гвоздь в лимон
Эксперт: "Многим мешает похудеть эмоциональное питание"
Продюсер Лавров заявил, что Шаман не подходит для корпоративов и вечеринок
Полезная запеканка с брокколи и рыбой выручит, когда гости на пороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников