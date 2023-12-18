Прусикин, Харламов и Костюшкин высказались о смерти Красилова: "Очень рано. Всего 29 лет"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Илья Прусикин, Гарик Харламов и Стас Костюшкин отреагировали на новость о смерти 29-летнего актёра Дмитрия Красилова.

Фото: Инстаграм Гарика Харламова

Смерть танцора, актёра и шоумена потрясла многих звёзд шоу-бизнеса, которые работали с Красиловым в различных телевизионных и интернет-проектах.

Смерть Красилова прокомментировал солист группы Little Big Илья Прусикин.

"Спасибо, Дима, за всё, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя", — написал Прусикин в своём микроблоге.

В стороне от смерти Красилова не остался и комик Гарик Харламов.

"Умер "пухляш". Совсем недавно пересекались с Димой на съёмках. Очень рано. Всего 29 лет. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом", — написал Харламов в запрещённой социальной сети.

О смерти Красилова высказала певец Стас Костюшкин.

"В это невозможно поверить… Дима Красилов! Пухляш! Ты всегда в нашей памяти… весёлый, беззаботный, добродушный, живой! Покойся с миром", — высказался музыкант.