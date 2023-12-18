Илья Прусикин, Гарик Харламов и Стас Костюшкин отреагировали на новость о смерти 29-летнего актёра Дмитрия Красилова.
Смерть танцора, актёра и шоумена потрясла многих звёзд шоу-бизнеса, которые работали с Красиловым в различных телевизионных и интернет-проектах.
Смерть Красилова прокомментировал солист группы Little Big Илья Прусикин.
"Спасибо, Дима, за всё, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя", — написал Прусикин в своём микроблоге.
В стороне от смерти Красилова не остался и комик Гарик Харламов.
"Умер "пухляш". Совсем недавно пересекались с Димой на съёмках. Очень рано. Всего 29 лет. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом", — написал Харламов в запрещённой социальной сети.
О смерти Красилова высказала певец Стас Костюшкин.
"В это невозможно поверить… Дима Красилов! Пухляш! Ты всегда в нашей памяти… весёлый, беззаботный, добродушный, живой! Покойся с миром", — высказался музыкант.
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